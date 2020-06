Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della ripresa della città dopo l’epidemia da Coronavirus. Il primo cittadino ha avuto modo di parlare anche della nota questione stadio:

Ho seguito le parole di Commisso (CLICCA QUA), mi ha fatto una bella impressione. Spero di rivederlo il prima possibile di persona perchè le cose che ha detto in conferenza stampa meritano un approfondimento molto concreto vis a vis. Il problema degli stadi non è ristretto alla città di Firenze, ma è esteso a tutta Italia. Il governo e il parlamento hanno un’opportunità storica e questa è rappresentata dal decreto Semplificazione. Adesso dipenderà se loro saranno pronti a questa nuova sfida. Nel frattempo sto continuando a lavorare perchè la riqualificazione di Campo di Marte verrà trattata a prescindere dall’approvazione delle leggi. Credo che il presidente viola abbia apprezzato le mie parole (CLICCA QUA), con i nostri due interventi abbiamo messo a tacere tutti quelli che insinuavano ci fossero fratture tra di noi. Campi Bisenzio? La proprietà è libera di prendere la sua decisione, io sono il sindaco di Firenze e faccio il tifo per la mia città. In questi sette anni non mi sono mai fermato, non accetto le critiche di chi mi accusa di essere rimasto fermo a guardare.