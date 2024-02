Nardella: “Daremo alla città di Firenze un Franchi moderno e all’avanguardia”

I lavori allo stadio Franchi sono iniziati e il sindaco di Firenze Dario Nardella, sui social, ha commentato così l'inizio del cantiere: "In questi giorni sono iniziati i lavori allo stadio Franchi. Andiamo avanti per dare alla città un nuovo impianto moderno e all’avanguardia". Questa sera, per Fiorentina-Lazio, oltre all'assenza del tabellone, c'è da segnalare anche la chiusura della Curva Ferrovia.