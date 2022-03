Nardella/2: “Ecco il costo totale del nuovo Franchi ed il budget a disposizione”

Il sindaco precisa: "La sfida per la costruzione del nuovo Franchi è ardua, ma non è vero che siamo da soli nel portare avanti questa sfida"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il sindaco Dario Nardella ha risposto anche alle domande dei giornalisti circa i costi totali messi a bando (nuovo Franchi, creazione del parco, etc...) ed il budget a disposizione. Queste le sue parole: "135 milioni di euro, al netto di IVA. Col finanziamento aggiuntivo richiesto al Ministero dell'Interno, richiesti dalla Città Metropolitana ma non ancora stanziati, riusciremmo a coprire tutte le spese: 95 dal PNRR + 55 della Città Metropolitana, provenienti dai fondi del ministero. La sfida è ardua, ma non è vero che siamo da soli nel portare avanti questa sfida".