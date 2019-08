Nainggolan ieri a Firenze? Radio Bruno conferma la presenza del belga

La notizia della possibile presenza di Nainggolan a Firenze nella giornata di ieri è rimbalzata in tutta la mattinata sui social e non soltanto. Alcune testate parlavano di una cena in un noto locale fiorentino che ha ovviamente acceso l’animo dei tifosi e degli addetti ai lavori. Nonostante la foto utilizzata fosse relativa alla scorsa estate, arrivano importanti conferme da Radio Bruno, che riferisce di come effettivamente il Ninja si trovasse nella città toscana nella serata di ieri e che nonostante la foto fosse ‘datata’ era effettiva la visita del belga. Non c’è dubbio: il nome di Nainggolan per la Fiorentina è decisamente più vivo che mai.