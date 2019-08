Nainggolan a cena a Firenze, cresce la psicosi Ninja. Ma la foto è di un anno fa

Nelle scorse ore è esponenzialmente cresciuta la febbre Nainggolan. Il Ninja – come vi abbiamo raccontato – è balzato in pole position nelle gerarchie di Pradè. Fra i tifosi – e non solo – è partita una vera e propria psicosi legata al giocatore, che ha portato a pensare che il belga ieri fosse addirittura a Firenze a cena, il tutto documentato da una foto con il proprietario del locale. Sui social il tutto si è diffuso con grande velocità, con alcune testate che hanno riportato la notizia. Si tratta però di uno scatto vecchio, precisamente risalente all’estate del 2018. Era stato lo stesso Nainggolan, infatti, a postare la foto con il gestore del locale nel giugno… dello scorso anno.