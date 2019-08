Nainggolan-Fiorentina, sfuma tutto? Non c’è intesa sull’ingaggio, l’Inter non vuole fare regali a una rivale

Così com’è nata, l’ipotesi suggestiva di vedere Radja Nainggolan con la maglia della Fiorentina è tramontata velocemente. FcInterNews.it frena in maniera decisa sul possibile arrivo del belga a Firenze, poiché l’ostacolo maggiore per l’esito positivo della trattativa è l’ingaggio da 4,5 milioni del centrocampista, ormai fuori dai progetti nerazzurri. L’unica offerta pervenuta all’Inter è quella dello Zenit, ma la Russia non rientra tra le destinazioni del calciatore, così come la Turchia dove il Galatasaray si era proposto di accoglierlo, sempre in prestito.

Firenze sarebbe stata una piazza ideale in tal senso, ma Inter e Fiorentina non hanno trovato l’intesa sull’ingaggio del giocatore, troppo alto per i parametri dei viola (che si sono spinti a 2 milioni). Ma non solo: la società milanese non vorrebbe rafforzare una potenziale rivale per il piazzamento Champions, e non è disposta a fare regali e partecipare all’ingaggio di Nainggolan. Secondo quanto filtra dal club viola, la trattativa è già decaduta e le possibilità che si riapra a queste condizioni, sono pressoché nulle. Inoltre l’ex Roma è alle prese con la malattia della moglie, e sta vagliando l’ipotesi di tornare a Cagliari in prestito secco. I rossoblu gli garantirebbero 1,5 milioni, con il resto del (lauto) ingaggio pagato dall’Inter.