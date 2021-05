N. Pontello replica a Baggio: “Parole di rancore e prive di riconoscenza”

Le parole di Niccolò Pontello dopo la "versione" di Baggio che ha raccontato il suo addio traumatico alla Fiorentina

Dopo le parole di Roberto Baggio, che ripercorre le tappe che lo portarono verso la cessione alla Juventus, arriva a Radio Toscana la replica di Niccolò Pontello , all'epoca dirigente della Fiorentina sotto la presidenza della sua famiglia: "Le sue parole sono sbagliate e mi riferisco alla vicenda della sua cessione. Noi lasciavamo la società, Baggio poteva essere compreso nel pacchetto della cessione a Cecchi Gori, la società avrebbe avuto un prezzo con o senza di lui. Non è vero che abbiamo impedito a Cecchi Gori di comprare la società se Baggio non fosse andato via, semplicemente non avrebbe potuto pagare quel prezzo.

Certamente quando ci apprestavamo a cedere la società nel fare il prezzo di cessione tenevamo di conto delle due opzioni, Baggio rimane o Baggio va via. E i contatti con altre società erano quelli con l'unico club che ce l'aveva chiesto e che poteva avere i soldi per prenderlo ovvero la Juve. Queste parole le trovo come al solito permeate da un certo vittimismo che poi sfocia nel rancore, nell'astio verso tutto e tutti. È il solito filo conduttore Baggio-contro-tutti, non c'è un briciolo di autocritica né uno slancio di riconoscenza verso un mondo a cui ha dato tanto ma da cui ha ricevuto tanto, neanche verso la Fiorentina che è una società che lo ha scoperto, accudito, rilanciato e a cui deve molto per la sua carriera".