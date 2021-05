Baggio: “Firenze nel cuore. Così mi costrinsero ad andare alla Juve”

Le verità dell'ex numero 10, che oggi fa il contadino e non segue più il calcio. "Non avrei mai lasciato la Fiorentina"

"Ho provato riconoscenza per una città che mi ha aspettato per due anni, anzi tre. Quando sono arrivato con le ginocchia sfasciate, Firenze mi ha coccolato e rispettato. Non solo, una volta torno alle tre di notte da Cesena, dove avevo segnato due gol con la Nazionale, e il viale che porta da me è pieno di gente che vuole festeggiarmi. Come fai a dimenticarti una cosa così? Io non volevo lasciare la Fiorentina, avevo 23 anni, stavo comprando casa, mi ero sposato, aspettavo una bambina, ma i Pontello mi avevano già venduto. Sono andato due volte a Roma a parlare con Cecchi Gori e lui mi disse che se non andavo alla Juve non gli facevano comprare la società. E così sono passato per mercenario".