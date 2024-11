Mutu esalta Kean: “Di attaccanti ne ho visti, ma che forza fisica la sua”

Fiorentina attuale

Dovrà dimostrare di meritare quello che si è costruita fin qui, ci vuole continuità per rimanere in alto. Io ovviamente spero che non sia una cosa di qualche settimana. Servono degli attaccanti capaci di andare in doppia cifra e un gruppo solido. Kean ha trovato la fiducia che gli mancava e sta mettendo sul campo tutte le sue qualità e la sua forza, che abbiamo visto al Paris Saint-Germain e alla Juventus. Non mi piace fare paragoni, ho giocato con tanti attaccanti forti in carriera come Toni, Gilardino, Pazzini, Vieri, ma di lui mi piace proprio la forza fisica.