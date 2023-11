MUNTEANU, L’attaccante viola finisce nel mirino del Bari

Louis Munteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina ma che attualmente gioca in prestito al Farul Costanza, club che milita nella prima divisione rumena, recentemente sembra finito nel mirino del Bari in Serie B. Il giocatore, ha collezionato 13 presenze tra campionato e preliminari di Conference, segnando due gol e mettendo a referto un assist schierato da punta centrale. Per ottenere il suo cartellino però, il club di De Laurentiis dovrà trovare prima un accordo con la società viola ma soprattutto con la società rumena che sta puntando molto sulle sue qualità in questa prima parte di stagione. A riportarlo è l'edizione pugliese della Gazzetta dello Sport.