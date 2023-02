Moscardelli: “Se un attaccante non segna, non è solo colpa sua”

"Jovic e Cabral mi piacciono. Il primo sta facendo bene in Coppa, un po' meno in campionato, ma mi piacciono in entrambi. Se un attaccante non segna, non è solo colpa sua. Serve maggiore equilibrio. Mi aspettavo una Fiorentina più competitiva in classifica, non tanto per le prestazioni. Fiorentina-Empoli? L'Empoli è molto bravo nei contropiede ed è abituato a soffrire. La Fiorentina deve provare a tenere in mano il pallino del gioco, ma allo stesso temo deve stare attenta a non scoprirsi troppo. Se sono mai stato vicino alla Fiorentina? Personalmente non ricordo di contatti. Ho bellissimi ricordi dello stadio Franchi, feci il primo gol in Serie B con la Triestina e feci anche la mia prima presenza da professionista con la Sangiovannese contro l’allora Florentia Viola".