Monza-Fiorentina sarà trasmessa al Viola Park: tutte le info

E' sempre più consuetudine in casa Fiorentina trasmettere la partita al Viola Park, e anche in occasione del match con il Monza sarà possibile assistere alla gara della squadra di Italiano direttamente allo Sports Bar del centro sportivo: "La Fiorentina informa i propri tifosi che, anche in occasione della partita Monza-Fiorentina, in programma venerdì 22 dicembre alle 20:45, sarà possibile assistere all'evento presso gli Sports Bar del Viola Park. L’ingresso sarà consentito dalle ore 19.30 e si potrà prenotare il proprio accesso a partire da oggi".