Monza-Fiorentina, probabili formazioni: torna Cabral, Mandragora rifiata?

Dopo aver eliminato con qualche brivido di troppo il Lech Poznan, la Fiorentina si prepara a scendere di nuovo in campo in campionato nella gara in casa del Monza. I brianzoli arrivano da una vittoria strepitosa a San Siro contro l'Inter e vogliono bissare l'impresa contro i gigliati. Dall'altra parte troviamo una Viola che non perde in campionato da febbraio nella trasferta contro la Juve. E proprio i 15 punti restituiti ai bianconeri obbligano i Viola a fare risultato in Brianza per evitare di perdere contatto col treno per l'Europa. Queste le probabili formazioni di Monza e Fiorentina.