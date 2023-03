Monti: “Vorrei un centrocampista che faccia la differenza. Su Jovic-Cabral…”

"Portiere? Secondo me andava preso Vicario, è una scelta che non mi ha convinto. In difesa, a livello di centrali, mi piacciono tutti, magari un quarto dietro a Quarta, Milenkovic e Igor se proprio si deve. Ma non mi dispiace Ranieri. Prenderei un terzino, lasciando Dodò, Terzic e Biraghi. A centrocampo non mi strappo i capelli se Amrabat viene venduto a peso d'oro, ma mi piacerebbe avere un giocatore che fa la differenza. Non Milinkovic-Savic, ma un Milinkovic-Savic, un giocatore tale da acquisire quella dimensione. E poi un attaccante, centrale perché secondo me Italiano su Brekalo ci punterà tanto. Jovic? Tecnicamente è più forte di Cabral, ma io mi tengo il brasiliano che mi sta piacendo moltissimo".