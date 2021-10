Monti: “Vlahovic al Franchi? Offese pesanti no, ma i fischi fanno parte del gioco”

Il tifoso viola: "Commisso su Vlahovic? Si poteva evitare ma il nostro presidente è così, a volte reagisce di pancia"

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole sui temi di attualità più caldi di casa Fiorentina: "L'accoglienza del Franchi a Vlahovic? Le offese pesanti non mi piacciono ma i fischi fanno parte del gioco e sono un diritto di chi ha pagato il biglietto. Il fischio è un gesto d'amore, siamo talmente dispiaciuti che ci può stare. Poi ovviamente lo stadio salterebbe in piedi se dovesse segnare".

Monti prosegue: "Commisso su Vlahovic? Si poteva evitare ma il nostro presidente è così, a volte reagisce di pancia. Buttare tutto in pasto ad una città che ha molta fame... Vlahovic ha le sue colpe a prescindere dal suo procuratore. Venezia? Non sono d'accordo con le dichiarazioni post gara di Italiano ma credo che certe cose le abbia dette per difendere la squadra. Spero che negli spogliatoi si sia fatto sentire, in ogni caso il bicchiere della stagione rimane ampiamente mezzo pieno".