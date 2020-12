Gianfranco Monti (le sue parole su Pradè) è intervenuto a Radio Bruno per commentare la vittoria contro la Juventus:

L’abbiamo un po’ rubacchiata, per questo è stato ancora più bello vincere così. L’immagine di Bernardeschi che si rialza da terra e protesta per un rigore che probabilmente si poteva dare non ha prezzo, è una grande soddisfazione. Bellissimo anche vedere Nedved che abbandona la tribuna protestando.