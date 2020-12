Monti: “Complimenti a Pradè, ma ora la situazione va risolta. Il valore della squadra…”

Il tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La Fiorentina in questo momento non è molto fortunata. Complimenti a Pradè che ci ha messo la faccia ma questa situazione va risolta. Prandelli ha avuto poco tempo per rapportarsi con la squadra, ora si è messo in mezzo anche il Covid. Analizzando i giocatori la Fiorentina non è una brutta squadra ma il momento è molto delicato. Questo gruppo ha gli attributi per uscirne. Valore del Genoa? Dicevamo le stesse cose di Spezia e Benevento, eppure… Lunedì sera non possiamo assolutamente sbagliare, altrimenti saranno dolori veri”.