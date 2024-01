Monti: “Spero che la società colga l’occasione. Ecco chi prenderei sul mercato”

"Nzola? A Genova fece molto bene nella prima giornata, ed era un giocatore che non mi dispiaceva. Rivederlo adesso, invece, fa dispiacere. Sassuolo-Fiorentina? È un'altra occasione buttata via, anche se a questa Fiorentina non si può dire nulla, visto che è altissima in classifica in campionato. I viola, comunque, hanno dimostrato che possono starci lì, nonostante molte occasioni buttate al vento. Adesso, però, spero veramente che la società inserisca innesti, anche perché l'occasione è ghiotta. Chi prenderei volentieri? Soule: è giovane, ha qualità ed è bravo. Ngonge? C'è un divario tra richiesta ed offerta. Di sicuro, al momento, ti servono certezze e calciatori che hanno un costo. A gennaio chi ti dà i calciatori se li fa pagare bene. Se quest'anno vuoi andare in Europa League o in Champions League, inevitabilmente, devi investire".