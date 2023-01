Monti: “Sirigu-Gollini? Scambio che non capisco. La classifica parla chiaro”

Intervenuto a Radio Bruno, Gianfranco Monti ha detto la sua sul nodo centravanti: "E' sotto gli occhi di tutti che ci mancano i gol, ma non da ora... Già da tempo gli attaccanti non segnano, ma dipende da ciò che vogliamo fare. Adesso non è facile prendere un attaccante che faccia la differenza, però allo stesso tempo rimanere così è altrettanto inutile. Guardando in giro, se devo fare una scommessa la farei su Belotti, Firenze potrebbe essere la dimensione giusta per lui visto che Mourinho non ha fiducia nei suoi confronti. Anche se l'attacco avesse funzionato bene, se hai ambizione un altro attaccante sarebbe servito a prescindere, visto che non considero Kouamé un centravanti.

Sulla trattativa in dirittura d'arrivo per il portiere: "E' uno scambio che non ho capito. Gollini a Firenze ha deluso, un portiere deve avere fiducia quasi più dell'attaccante, non sembrava così sereno. Sirigu è sempre stato nel giro della Nazionale, a me piace, ma perché viene via da una squadra in lotta per lo scudetto per venire qui a giocarsi quali chance? Non cambia molto, a livello umano ci guadagniamo qualcosa noi. Esterni? I giocatori sono quelli, ma anche in altri reparti c'è gente non pervenuta, come Mandragora e Barak. La classifica parla chiaro, i punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo".