Monti rivela: “Castrovilli? Conte gli ha fatto qualche telefonata”

L'opinione di Gianfranco Monti al Pentasport

Il giornalista ed opinionista Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Prandelli per me ha fatto un errore importantissimo, che è stato quello di tornare alla Fiorentina. L'ha fatto per amore, ma io non sarei tornato. Il suo stress fisico è stato scatenato da qualcosa di più grosso dell'amore. La vittoria di Verona per la Fiorentina è stato come aver scavalcato uno scoglio. Gattuso? Per me è la via di mezzo tra gli allenatori come Sarri ed Allegri ed i vari Juric, De Zerbi, Italiano. Gattuso, per pesantezza, credo che abbia la forza di alzare il telefono e di chiamare per esempio un giocatore come Leao. A me risulta che Antonio Conte qualche telefonata a Castrovilli l'abbia già fatta. Commisso? Lo reputo una persona molto intelligente, andare a fare uno stadio nuovo mi sembra una cosa forte. Prima di Verona ero disperato, ora sono moderatamente soddisfatto. Viola Park? Stanno andando ad una velocità impressionante, lo stadio è una roba più complessa".