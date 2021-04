Monti: “Vlahovic è sensazionale. Superlega? Non vedo l’ora che sia domenica…”

"Salvezza? Abbiamo passato il testimone al Benevento, adesso sono tutte dentro questa lotta"

Il noto tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare i temi più caldi in casa viola:

"Partita di Verona? Tre punti in questa maniera mi hanno fatto uscire dalla paura che avevo. Non è passata del tutto, ma sicuramente ne ho molta rispetto a prima. Abbiamo passato il testimone al Benevento, adesso sono tutte dentro questa lotta (Il calendario delle squadre coinvolte). Dopo un primo tempo sottotono, abbiamo saputo reagire con un Vlahovic che è sensazionale. Sta migliorando in maniera imbarazzante. Juventus? Non vedo l’ora che sia domenica. Con tutto quello che è successo (Superlega, ndr), ho voglia di giocarmela. Non è detto che andremo a vincerla, ma sicuramente possiamo dire la nostra, sfruttando anche il fattore mentale"