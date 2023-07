Monti: “Per Arthur garantisce Italiano. In porta mi aspetto un salto di qualità”

"Arthur? L'ho visto giocare poco ma su di lui ho sentito giudizi importanti. Sono comunque sereno perché so che l'ha voluto Italiano. Modulo dell'anno prossimo? Secondo me Italiano ripartirà dal 4-3-3. Portiere? Terracciano è sempre stato il secondo perfetto. Per me la Fiorentina quest'anno deve provare a fare uno step superiore nel ruolo di portiere. Igor mi dispiace che parta perché al di la degli ultimi mesi stava facendo bene, ma per quella cifra è stato giusto cederlo. Quarta non so quanto possa essere un titolare. Il solo Arthur basta in mezzo? No, anche perché se dovesse partire Castrovilli o Duncan mancherebbe sicuramente qualcosa anche a livello numerico. Italiano? Ho tanta fiducia nel tecnico viola. Secondo me lui rimanendo a Firenze ha fatto la scelta migliore. Obbiettivo stagionale? Sperando di rifare le coppe come obbiettivo mi pongo quello di arrivare tra le prime sei del campionato".