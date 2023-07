Fenucci (a.d Bologna) su Bernardeschi: “Saremmo contenti di averlo qui”

Bernardeschi potrebbe tornare in Italia, l'a.d dei felsinei conferma il tutto

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a riguardo della trattativa per riportare Federico Bernardeschi in Italia, si è espresso così:

"Bernardeschi? Attraverso il suo agente ha aperto alla volontà di tornare in Italia: dovesse trovare le condizioni per uscire in prestito noi saremmo molto contenti di averlo". La conferma c'è stata. Il Bologna è pronto a regalare a Thiago Motta l'ex viola. Il quale si separerebbe dal Toronto Fc