Monti: “Martinelli non pronto? Va provato per saperlo. Orgoglioso di Biraghi”

"Io non ho risparmiato critiche a Commisso. Ma una volta che arriva uno che vuole investire nelle infrastrutture lo si ostacola. Invece che stendergli i tappeti rossi. Mi piacerebbe qualcosa di più di Musso. Mi aspetto un portiere titolare. Terracciano penso sia un ottimo secondo. Ma se vuoi fare un salto di qualità devi investire in quel ruolo. Io sono contento di andare in Europa. Però andarci da ripescato mi da un po' più fastidio. Ma la Juventus merita di non essere in Europa. Non dovrebbe nemmeno partecipare alla Coppa Italia. Per me la Juventus è stata fatta scalare al settimo posto, così sconterà la squalifica europea quest'anno. Il mercato non deve essere influenzato dalla Conference, al massimo solo il numero dei giocatori."