Monti: “Italiano ha bisogno di aiuto. Servono, però, giocatori utili”

"Come si riparte dopo il 3-0 contro il Napoli? Personalmente, non la sentivo tanto questa Supercoppa in Arabia. Questo non significa che non sarei voluto arrivare in finale. Da tifoso, si riparte con due cose importanti: la prima è che la Fiorentina non ha giocato male nonostante il punteggio finale, la seconda è che Italiano ha bisogno di aiuto, e la società deve far arrivare qualcuno dal mercato. Serve veramente qualcosa là davanti. Ikone? La cessione è quasi obbligatoria, l'importante è prendere poi giocatori che siano utili alla squadra. Ad esempio, Faraoni è stato un acquisto utile secondo me, perché era pronto subito. I nuovi nomi emersi per gli esterni? Non mi piacciono. Spero arrivi qualcuno di veramente funzionale".