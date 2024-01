Monti: “Il Sassuolo non merita quella classifica. Ecco chi prenderei da loro”

"Sassuolo-Fiorentina? Non è un trappolone ma è una partita rognosissima, perché il Sassuolo ha una classifica che non merita e se dovesse perdere sarebbe nei guai. Come giocatori, poi, hanno dei nomi interessanti: Pinamonti uno su tutti, anche se non sta segnando tanto. Laurientè? Se fossi tifoso del Sassuolo, sarebbe una delusione per me. Del Sassuolo prenderei due giocatori: Toljan e Berardi".

Sulla Fiorentina

"Italiano sta facendo la differenza secondo me, come in campo Bonaventura, Arthur e Nico Gonzalez, che quando non ci sono si sente. In questo momento c'è solo da dire brava alla Fiorentina. Segnano tutti nella squadra, ed anche se ultimamente si sta giocado peggio, l'importante è che stiamo vincendo. Per me sta facendo un gran lavoro Italiano, anche se ora i dirigenti della Fiorentina devono dargli una mano sul mercato. A centrocampo, comunque, potremmo avere un grande ritorno: Castrovilli. Io punto molto sul suo ritorno, ed alla Fiorentina farebbe comodissimo grazie alla duttilità nel suo ruolo".