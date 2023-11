Monti: “Il problema viola? L’attacco. Ecco chi dovrebbe giocare”

"Sono infervorato per la partita con la Lazio. Le grandi squadre però ci credono fino all'ultimo, come hanno fatto i biancocelesti. Secondo me non bisogna crocefiggere Milenkovic per l'errore poi. Tra l'altro secondo me è il miglior difensore che abbiamo. Bisognava semplicemente mantenere la concentrazione alta. Il rigore su Ikone? C'era, ma le occasioni migliori bisogna dire che ce le hanno avute loro. La partita di domenica? Quella con la Juventus non è una partita normale, ma se vogliamo crescere deve diventarla. Hanno un organico più forte del nostro, però non hanno un gran gioco come il nostro. Il problema della Fiorentina in questo momento? L'attacco per me. Un gol in 10 partite da parte delle punte è troppo poco, anche se Beltran mi è piaciuto molto con la Lazio. Nzola, invece, in questo momento non tiene un pallone".