Monti: “Ikonè? Non sono sicuro che rimanga. Ecco da chi mi aspetto molto…”

"Igor? E’ un peccato, è un giocatore per me molto importante che ha avuto un’annata non positiva. La cifra di 13-15 milioni è adeguata per lui. Sono, però, felice che se ne vadano gli esuberi. Ranieri? Ha fatto il percorso inverso. Sembrava sul punto di salutare, mentre poi ha dimostrato che in una squadra come la Fiorentina può starci eccome. Però non so se è giusto partire con lui come titolare... Credo che la Fiorentina abbia bisogno di un giocatore importante in ogni ruolo del campo. Per il prossimo anno mi aspetto tanto da Brekalo. E’ un giocatore che a me piace molto e credo che il prossimo anno vedrà il campo molto spesso. Non sono sicuro che Ikonè rimanga a Firenze, per le cifre che leggo in Arabia lo accompagno io… Brekalo mi sembra un Saponara più giovane che sente la porta. Sono molo fiducioso".