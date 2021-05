Monti: “Iachini intelligente, ha fatto bene a rifiutare l’offerta di Commisso”

Il parere del tifoso: "Sono sorpreso e perplesso per la conferenza stampa di ieri, di sicuro a noi tifosi non è servita"

Gianfranco Monti ha commentato la conferenza stampa di Commisso (ma non solo) nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: "Iachini ha declinato l'offerta di Commisso perché è una persona intelligente, ha fatto bene. Sono sorpreso e perplesso per la conferenza stampa di ieri, di sicuro a noi tifosi non è servita. Mi aspettavo di sentir parlare di progetti ed eventualmente di rinnovi, sono rimasto un po' così".