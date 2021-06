Monti guarda al futuro: “Gattuso non vuole fare figuracce. Ribery spero resti”

Parla così il conduttore ai microfoni di Radio Bruno

Questa Nazionale mi piace, è fatta bene. Ha un'identità, cosa che alla Fiorentina manca. Ecco perché siamo felici dell'arrivo di Gattuso. Nico Gonzalez? Mi sembra che non sia male. Alcuni calciatori vano presi al momento giusto, mentre sono in risalita. A Firenze, storicamente, accogliamo bene i calciatori argentini. Tenere Vlahovic? Io lo porterei anche a parametro zero, anche se non accadrà, sarebbe una scelta pessima. Ma mi sembra un ragazzo intelligente e modesto.