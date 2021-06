Gonzalo a VN: “Spero che Pezzella resti. Burdisso è pronto. Nico Gonzalez…”

Abbiamo intervistato in esclusiva il grande ex capitano viola, Gonzalo Rodriguez,

Da Nicolas Burdisso, a Nicolas Gonzalez (SCHEDA) i nomi di giocatori argentini che si rincorrono per il futuro viola sono sempre di più. Violanews ha intervistato in esclusiva Gonzalo Rodriguez, storico ex capitano dell'ultima Fiorentina europea e nazionale argentino, per commentare insieme il momento della squadra viola, e i tanti nomi sudamericani recentemente accostati.