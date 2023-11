Monti: “Fiorentina? Ridimensionata dopo le ultime gare. Può arrivare…”

"Mentalmente mi sono ridimensionato. Non ho mai pensato che la Fiorentina potesse arrivare tra le prime quattro. Errori individuali? Milenkovic non ha brillato nelle ultime gare, ed infatti anche con la Juventus è stato in panchina. A parte i suoi errori, anche le altre disattenzioni in difesa mi danno la dimensione della Fiorentina in campionato. Per me è una Fiorentina che può piazzarsi tra il sesto ed il decimo posto. Infortuni? Ci penalizzano, Parisi a destra ad esempio ha commesso un errore che ha portato al gol della Juventus. Non è la sua fascia. Attacco? Nzola non ha fiducia in sé stesso al momento e si vede".