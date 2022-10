Monti: “Dispiace vedere tensioni ACF contro tutti. Su Fiorentina-Inter…”

"Fino al rigore l'Inter sembrava usasse la Fiorentina come sparring partner. L'errore più grosso di Valeri è stato non fischiare fallo di Dzeko su Milenkovic e poi di conseguenza la fine della partita, tutti si sarebbero dimenticati di tutto quello che è successo prima. La mancata espulsione di Dimarco è un errore più del var che di Valeri. Episodio in tribuna? Imbarazzante e vergognoso, gesto deprecabile. Ma attenzione: nella mia esperienza decennale da inviato di 'Quelli che il calcio' sono diventato ricco a suon di monetine lanciate dai tifosi avversari quando esultavo ai gol viola. Personalmente avrei letto volentieri qualcosa da parte della società su quanto accaduto. Mi fa un immenso dispiacere, poi, vedere questa tensione tra società e resto del mondo, non fa bene a nessuno, in primis ai giocatori".