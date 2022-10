Dal CS: Gonzalez verso uno stop di 15 giorni. Sottil non rientra

Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'allenamento odierno in casa Viola. Sessione che si è svolta al centro sportivo e non al Franchi, come inizialmente pianificato. All'allenamento hanno partecipato tutti i componenti della rosa tranne due: si tratta di Nico Gonzalez, out per un affaticamento e che dovrebbe star fuori una quindicina di giorni, e Sottil. Per quanto riguarda l'ex Cagliari, il suo rientro in gruppo dovrebbe essere abbastanza vicino ma anche oggi ha svolto lavoro differenziato.