ACF conferma. Nessuna lesione per Nico Gonzalez. Il recupero…

Confermata l'indiscrezione arrivata dall'Argentina . Nessuna lesione muscolare per Nico Gonzalez per quanto riguarda il suo infortunio alla coscia. Lo ha comunicato la Fiorentina attraverso una nota ufficiale:

Possibile dunque che il calciatore debba stare qualche giorno fuori per riassorbire completamente l'affaticamento. Improbabile vederlo in campo non solo col Basaksehir, ma anche con lo Spezia