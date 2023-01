Monti: “Cabral? Dispiace perché era in forma. Ora è il momento di Jovic”

Sul match contro la Samp e sull'attacco viola

"Contro la Sampdoria bisogna vincere: punto. Secondo me comunque la via migliore per rimanere in Europa è la Conference League. Cabral? Dispiace per l'infortunio. Era in un momento buono. Adesso è veramente il momento di Jovic. A prescindere da questo, davanti manca roba. È inutile far finta di niente, dal mercato deve arrivare qualcosa".