Italiano: “Non mi fido della Samp. Portiere? Vediamo. Nico e Amrabat? Solo voci”

La conferenza di vigilia di Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia

Simone Bargellini

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare Fiorentina-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia (TABELLONE) in programma domani alle ore 18 al Franchi. Ecco le sue parole:

Su assenze e recuperi — "Gollini si è riaggregato al gruppo ed è a disposizione, insieme a Cerofolini e al ragazzino (Martinelli, ndr). Vedremo poi le scelte domani. Non ci sarà Terracciano che non si è allenato in questi giorni per la ferita al ginocchio. Davanti recuperiamo Jovic, che ha smaltito la botta, ma non avremo Cabral. Abbiamo sempre emergenze, ma ci siamo abituati. Jovic? Ogni tanto viene fuori qualche problemino fisico che ne limita la continuità di prestazione. La squadra sta lavorando bene, tranne in alcuni momenti, e i nostri attaccanti possono trarne vantaggi. Mi dispiace per lo stop di Arthur che stava crescendo, adesso tocca a Jovic e mi auguro che possa trascinarci e fare un ulteriore step nella seconda parte di stagione".

Sulla partita di domani — "Teniamo molto a passare il turno. Non esistono partite semplici, non mi fido di nessuno e sono sicuro che la Samp spingerà al massimo e sarà partita vera. Ci teniamo a fare prestazione, a mettere dentro minuti per tanti giocatori che sono in ritardo di condizione. La Sampdoria ha cambiato sistema di gioco e atteggiamento, è partita forte nel 2023, sono aggressivi e secondo me vorranno sfruttare questa partita per continuare a mettere dentro i nuovi concetti. Aspettiamoci una squadra che avrà voglia di far bene, dovremo dare il massimo per vincere".

Sulla vittoria col Sassuolo — "Col Sassuolo abbiamo vinto con grande determinazione. A volte abbiamo perso partite immeritatamente, ci prendiamo questa vittoria con meno qualità. Mi sono piaciute le voglia e la determinazione della squadra di provarci fino alla fine. Nico Gonzalez non è ancora pronto per giocare dall'inizio, va inserito gradualmente per preservarlo anche da altri infortuni. Avete visto tutti quanta voglia ha di determinare e non vediamo l'ora di portarlo al top della condizione".

Sulla formula della Coppa Italia — "Rispetto questo status, ma mi piace tanto la formula che vediamo in altri paesi in cui si incontrano anche squadre blasonate con squadre di categorie inferiori. Accettiamo questa formula e cerchiamo di fare del nostro meglio. Obiettivo Coppa Italia? Dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domani con la Samp, cercare di sfruttare il fattore campo e provare a passare il turno. Poi penseremo eventualmente al resto.

Su Commisso — "Siamo contentissimi che torni in una occasione importante, lo aspettiamo e speriamo di regalargli una gioia domani".

Su Amrabat — "E' tornato malconcio dal Mondiale, ha avuto 10 giorni di riposo e adesso va recuperato. Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, è più avanti rispetto alla situazione di Gonzalez, deve solo tornare al 100% perchè è tornato stremato. Non so se domani giocherà titolare o se entrerà a gara in corso".

Sulle voci di mercato — "Sicuramente in questa Fiorentina c'è del valore. Su Amrabat e su Nico Gonzalez sono solamente voci e da qui alla fine del mercato ne arriveranno altre. Oggi ho visto il ragazzo (Nico) con una grande voglia di tornare in condizione, lo vedo concentrato sugli allenamenti, e non ci sono stati altri discorsi".