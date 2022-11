Monti: “Bianco mi ha impressionato. Gollini? Dispiaciuto per lui”

Il presentatore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti , ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di oggi della Fiorentina: "Io oggi voglio portare a casa il risultato massimo e anche con maggiori gol possibili. Vorrei vedere la formazione migliore. Mancano quattro partite e le farei tutte al mio massimo, perché tanto il 13 ci si ferma e c'è tutto il tempo per riposare. Mi piacerebbe rivedere insieme sia Cabral che Jovic e magari un 4-2-3-1 come modulo".

Su Bianco

"A me piace moltissimo. In quelle 2/3 occasioni in cui Italiano lo ha messo ha sempre fatto bene, dimostrando anche un grande coraggio, cercando il pallone e andando a calciare un paio di volte in porta".