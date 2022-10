Monti: “Aspetto l’esplosione di Sottil. Fiorentina? Ecco cosa voglio”

Il noto conduttore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di molti temi caldi di casa Fiorentina. Ha iniziato parlando della sfida contro l'Atalanta di domani: "L'Atalanta è sempre una brutta bestia da affrontare, quest'anno ancora di più, perché non hanno le coppe. Vorrei una Fiorentina che seguisse il percorso della Dea. Loro non sono una squadra blasonata come Inter, Milan e Juventus, ma stanno facendo meglio di tutte e tre. Lì c'è lungimiranza e bravura, anche nelle scelte che noi spesso a Firenze giudichiamo non buone fin da subito. Se vanno a prendere uno straniero da un paese estero, puoi subito pensare che sia un ottimo prospetto per il futuro".