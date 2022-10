Commisso: “Batistuta un campione. Restyling Franchi? Servono delle risposte”

Durante la sfida tra Fiorentina e Sassuolo Femminile di Serie A, sugli spalti era presente anche Rocco Commisso . Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno: "Le ragazze hanno iniziato molto bene quest'anno. Sono andate ad incoraggiarle dentro gli spogliatoi, ma non hanno bisogno di me. Ci sono molte calciatrici nuove, che hanno aggiunto qualità alla rosa".

"L'Atalanta è fortissima. Dobbiamo andare la e ripetere quanto fatto l'anno scorso. Batistuta? È stato un grande campione. Ha fatto molto bene qui a Firenze, ma non voglio parlare di queste cose".

"Ho incontrato Arup e il sindaco. Ancora mi devono dare alcune risposte, partendo da dove si giocherà e quando si finirà. Non possiamo stare lontani dallo stadio per tre anni, perché non fa bene alla squadra. Vediamo se i soldi rimarranno con la nuova politica".