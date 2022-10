Dal CS: Nico Gonzalez in gruppo, Sottil verso il forfait

Arriva come sempre il punto dal Centro Sportivo Davide Astori del Pentasport, con aggiornamenti molti interessanti sul fronte Fiorentina. Nico Gonzalez ha lavorato in gruppo e sta bene, quindi ci aspettiamo che possa avere spazio nella gara di domani, anche se difficilmente dal primo minuto. Sottil, invece, continua ad avere il solito problema alla schiena, che ancora non è riuscito a recuperare nel migliore dei modi. Probabile che possa dare anche il forfait nella gara di domani. Amrabat potrebbe sedersi in panchina, visto il tardo rientro di venerdì, mentre grande ascesa di Gollini per la porta, con Terracciano che però resta sempre il favorito.