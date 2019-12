Salvo sorprese dell’ultimo momento, lo schieramento della Fiorentina sembra deciso, sarà 4-3-1-2.

La vera innovazione è sicuramente la posizione da trequartista puro di Castrovilli, insieme a Ribery, l’unica costante positiva durante l’inizio di stagione. L’ex Cremonese ha dimostrato ampiamente di avere nel suo bagaglio tecnico spiccate doti offensive, e già nel 3-5-2 spesso si spingeva in avanti agendo da rifinitore. Tuttavia oggi sarà alleggerito da alcuni compiti difensivi, beneficiando di una maggiore lucidità in fase di possesso. Pulgar e Badelj erediteranno tali disposizioni, inoltre avranno il compito di far partire la manovra dal basso, un doppio play che garantisce equilibrio. Mentre Benassi ed appunto Castrovilli, come le loro caratteristiche suggeriscono, disporranno di maggiori libertà nella metà campo avversaria.

Vlahovic sarà il riferimento centrale, ed insieme a Chiesa, avrà il dovere di interrompere il lungo periodo di digiuno in fase realizzativa. La posizione del figlio d’arte rimane in parte un’incognita. Probabilmente avrà libertà di svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Il rischio, come già capitato in passato, è quello di lasciare troppo isolato il giovane serbo. Montella, incassata la fiducia di Commisso, sta cercando di trovare il bandolo della matassa e far ripartire la Fiorentina dopo un periodo di appannamento. La vittoria contro il Cittadella in Coppa Italia ha dato morale, ma oggi alle 15:00 all’Olimpico-Grande Torino sarà un altro discorso. La compagine allenata da Mazzarri non sta vivendo un momento semplice. Complice l’assenza di Belotti, sarà Zaza a guidare l’attacco. I Viola sono chiamati ad una prova maiuscola, sapendo di non poter sbagliare approccio. La classifica negativa parla chiaramente, le prossime avversarie sono le lanciatissime Roma ed Inter, servono certezze e risposte immediate.