Commisso/2: “Montella ha la mia fiducia. Gattuso? La sua grinta mi piace assai”

A seguire vi proponiamo altre dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni della Rai:

Il bilancio da quando sono arrivato a Firenze è positivo per l’affetto e l’amore della città di Firenze, sentimenti ricambiati da parte mia. Bruciare le tappe? Se me lo lasciano fare. La politica in Italia è troppo forte. Vogliamo fare fast fast fast, i soldi ci sono e l’intenzione è di fare le cose subito per dare a Firenze lo stadio ed il centro sportivo che si merita. La squadra? Non mi sono piaciute queste ultime tre partite ma Montella ha la mia fiducia, andiamo avanti così. Gattuso? E’ calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai.