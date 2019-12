Commisso su Chiesa: “Il mio obiettivo è tenerlo per sempre, ma va accontentato”. Su Enrico…

Piccola anticipazione dell’intervista a Rocco Commisso che andrà in onda durante la puntata odierna di Dribbling. Nel passaggio pubblicato dalla Rai sui propri canali social, il presidente della Fiorentina parla di Federico Chiesa: “La sua è una buonissima famiglia. Ho parlato con suo padre Enrico, si vedrà in futuro quello che si deve fare. L’anno scorso ho detto che sarebbe rimasto almeno un anno, quindi resterà fino al termine della stagione. L’obiettivo mio è quello di tenere Chiesa per sempre, ma si deve accontentare il ragazzo nel caso voglia andare via. In ogni caso, questo non è un argomento per oggi”. I RETROSCENA DELL’INCONTRO TRA CHIESA SR. E COMMISSO