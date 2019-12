Qui Torino, idee chiare per Mazzarri. Zaza in rampa di lancio

Come riportato da il Corriere dello Sport- Stadio, il Torino come la Fiorentina sta vivendo un momento difficile. Il clima con i tifosi è teso ed i risultati tardano ad arrivare, in aggiunta ci sono da registrare numerosi infortuni, come quello del bomber Belotti. Oltre all’attaccante della nazionale, mancheranno Iago Falque, Lyanco e lo squalificato Edera a cui si sono aggiunti pure Parigini (fastidio muscolare) e Lukic (botta al ginocchio sinistro).

Tuttavia Mazzarri non vuole alibi ed in conferenza stampa ha minimizzato l’importanza delle assenze.

Presumibilmente il Torino si schiererà con un 3-5-1-1 con Sirigu tra i pali e Bremer, Nkoulou ed Izzo a protezione. Verdi e l’ex De Silvestri sugli esterni mentre in mezzo al campo Ansaldi, Rincon e Baselli supporteranno il tandem Berenguer–Zaza. Quest’ultimo in rampa di lancio, dopo un pessimo periodo di forma, è stato elogiato pubblicamente da Mazzarri per l’impegno e concentrazione in allenamento.