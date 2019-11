Montella e Chiesa, cronaca di un feeling mai nato. E quell’uscita ora imbarazza la Fiorentina

Ormai è chiaro, tra Montella e Chiesa non c’è feeling. Difficile dire in che misura questo abbia contribuito a creare il “caso” tra il numero 25 e la Fiorentina, certamente non ha aiutato il giocatore a ritrovare un po’ di serenità. Andiamo con ordine e partiamo dall’aspetto tecnico. Con l’attuale allenatore, Federico Chiesa sta rendendo molto al di sotto dei suoi standard precedenti. Parlano i numeri, prima ancora delle prestazioni: tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo, l’attaccante viola ha segnato appena 2 gol in 19 partite durante la gestione Montella. La media è di 1 gol ogni 784′, che cala a 553′ se si somma anche il gol nella gara di Coppa Italia ma l’avversario era il Monza, Serie C.

.

Con Pioli Chiesa viaggiava alla media di 1 gol ogni 337′ (18 reti in 72 gare ufficiali) e persino con Paulo Sousa il giovane Federico, ai primi passi tra i professionisti, fece molto meglio di adesso con 1 gol ogni 501′ (4 reti in 34 presenze di cui molte dalla panchina). Paradossalmente avvicinarlo ancor più alla porta, come ha fatto Montella in questi mesi, l’ha penalizzato sul piano delle marcature e lo ha reso più marcabile e prevedibile.

.

Ma le ultime dichiarazioni del tecnico, con quell’allusione al suo non stare bene mentalmente, fanno presagire che tra lui e Chiesa ci sia poca chimica anche fuori dal campo. Probabilmente Montella avrà avuto le sue ragioni per dire certe cose, ma a quanto pare non erano concordate con la società visto che Pradè e Barone hanno fatto il possibile per minimizzare la questione, dopo mesi in cui cercavano un avvicinamento con babbo Enrico. Ma adesso il “caso” è tornato più rovente che mai, con il giocatore – sulla carta il più importante della rosa – dato in pasto alle critiche dei suoi stessi tifosi, e con i rumors di mercato che tornano fortissimi. Un’uscita che rischia di danneggiare la Fiorentina, nel momento più delicato della sua stagione. E MEDIASET AFFONDA: CHIESA PUO’ PARTIRE GIA’ A GENNAIO