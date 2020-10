Monte ingaggi, dal 2010 ai 55 mln di oggi: Fiorentina vicina al ’14/’15. Il confronto con gli altri club

Stando ai dati riportati stamattina da La Gazzetta dello Sport, si alza fino a 55 milioni di euro lordi il monte ingaggi della Fiorentina (CLICCA QUI PER IL DETTAGLIO DELLA TABELLA). Un balzo in alto di 18 milioni rispetto all’ultimo anno della gestione Corvino-bis sotto la famiglia Della Valle, con Pradè molto vicino dai livelli del biennio 2013-2015. Per un quadro più completo, vi riproponiamo lo schema aggiornato che riassume l’andamento – secondo la rosea – del cumulo stipendi viola negli ultimi anni (pubblicato su Violanews.com anche l’anno scorso):

2010/2011: circa 41,7 mln di monte ingaggi (5° della Serie A) e 9° posto in campionato (proprietà Della Valle, gestione tecnica Corvino, allenatore Mihajlovic);

2011/2012: circa 37 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 13° posto in campionato (proprietà Della Valle, gestione tecnica Corvino, allenatori Mihajlovic, D. Rossi e Guerini);

2012/2013: circa 38,8 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 4° posto in campionato (proprietà Della Valle, gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Montella);

2013/2014: circa 60,5 mln di monte ingaggi (7° della Serie A), 4° posto in campionato e finale di coppa Italia (proprietà Della Valle, gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Montella);

2014/2015: circa 56 mln di monte ingaggi (6° della Serie A), 4° posto in campionato, semifinale di coppa Italia e semifinale di E.L. (proprietà Della Valle, gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Montella);

2015/2016: circa 46 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 5° posto in campionato (proprietà Della Valle, gestione tecnica Pradè–Macia, allenatore Sousa);

2016/2017: circa 42 mln di monte ingaggi (7° della Serie A) e 8° posto in campionato (proprietà Della Valle, gestione tecnica Corvino–Freitas, allenatore Sousa);

2017/2018: circa 35 mln di monte ingaggi (9° della Serie A) e 8° posto in campionato (proprietà Della Valle, gestione tecnica Corvino–Freitas, allenatore Pioli);

2018/2019: circa 37 mln di monte ingaggi (8° della Serie A), 16° posto in campionato e semifinale di coppa Italia (proprietà Della Valle, gestione tecnica Corvino–Freitas, allenatori Pioli e Montella).

2019/2020: circa 50 mln di monte ingaggi (8° della Serie A), 10° posto in campionato (proprietà Commisso, gestione tecnica Pradè, allenatori Montella e Iachini).

2020/2021: circa 55 mln di monte ingaggi (7° della Serie A), proprietà Commisso, gestione tecnica Pradè, allenatore Iachini.