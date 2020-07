Mistero Agudelo, ora chiede spazio. E il suo futuro è in bilico

C’è ma non si vede. Kevin Agudelo è un oggetto misterioso della Fiorentina e in campo si è visto solo per un paio di minuti nel finale della partita con la Juventus del 2 febbraio scorso, freschissimo di acquisto. Il centrocampista classe ’98 che aveva fatto intravedere buone qualità al Genoa (senza comunque mai imporsi da titolare fisso), da lì in poi non ha più trovato spazio. Neanche con le 5 sostituzioni post Covid. Il centrocampista colombiano spera che la sua occasione possa arrivare magari già stasera contro il Cagliari, complice l’infortunio di Benassi (REPORT) e uno stato di forma non certo esaltante dei suoi compagni di reparto. Se la Fiorentina riuscisse a mettersi al sicuro anzitempo, magari, ci sarebbe anche la chance di vederlo impiegato “alla Pizarro”, un ruolo mai ricoperto ma sul quale si sbilanciò Pradè al momento della presentazione. E il futuro? Agudelo è arrivato a Firenze in prestito “con obbligo di riscatto in base alle presenze” e al momento non è scattata l’opzione di pagamento (da circa 11 milioni). Una situazione analoga a quella di Patrick Cutrone. Il finale di stagione sarà quindi indicativo in tal senso ma ad oggi Agudelo si aggiunge all’elenco di acquisti non riusciti.