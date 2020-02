Pradè presenta Agudelo: “Ha una tecnica raffinata. Ci stimola, ma servirà pazienza. Il ruolo…”

E’ il giorno della presentazione di Kevin Agudelo. Insieme all’ex centrocampista del Genoa, in conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo Daniele Pradè.

Vi presento Toto, è il suo soprannome. E’ un calciatore dalle grandi qualità tecniche. Ci vogliamo lavorare fortemente. Con lui servirà pazienza, vogliamo capire bene quali sono le sue qualità, ci stimola. E’ un ragazzo serio, ci piace.

Gli piace James Rodriguez? Si è tenuto basso (ride, ndr).

Ruolo? In questo momento è un trequartista, l’obiettivo è farlo diventare todocampista, ma non deve snaturare le sue caratteristiche. Intravediamo tante cose in lui, dobbiamo lavorarci. Ha una tecnica raffinata, è più facile lavorarci.

Racconto un aneddoto. Pizarro non parlò per 3-4 mesi a Spalletti dopo che fu schierato, per la prima volta, centrocampista centrale. Invece Spalletti è stata la fortuna di David.

Gli abbiamo parlato dei nostri programmi. Vogliamo diventare una squadra competitiva, rientra nei nostri piani. Non vogliamo fargli fare solo il regista, ma il centrocampista completo.

Il contratto? Ci piacerebbe che ripetesse la carriera di Cuadrado che ha fatto un percorso incredibile partendo da noi.