Novità Cutrone: il riscatto non è obbligatorio, ma lui è pronto a farlo diventare tale

300 minuti in tutto, sette presenze e un bel biglietto da visita con l’acuto in Coppa Italia contro l’Atalanta. Questo l’impatto di Patrick Cutrone alla Fiorentina. Le cifre sono note: 3 milioni per il prestito, 16 per il riscatto obbligatorio dal Wolverhampton. Ma quel che non si sapeva, rivela La Nazione, è che questo riscatto diventa obbligatorio al raggiungimento di un numero minimo di presenze. Cutrone adesso sembra essere in forma, dopo un periodo decisamente sfortunato anche prima della pandemia, tra ritmi da ritrovare e una maggiore adattabilità di Vlahovic al 3-5-2. Il modulo però può subire variazioni, specie ora che l’infermeria va svuotandosi e le alternative abbondano, e Cutrone potrebbe essere messo più spesso in condizione di sfruttare le sue caratteristiche da rapinatore d’area. Aspettando il primo gol in campionato, per poi sconfiggere anche la clausola.